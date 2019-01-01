ليفاندوفيسكي: أريد اللعب حتى الـ 38 من عمري

روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ يؤكد على رغبته في الاستمرار بالملاعب حتى عمر الـ 38 ويوضح أنه مستمر مع البافاري لأطول وقت ممكن.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد روبرت ليفاندوفيسكي نجم فريق بايرن ميونخ الألماني على سعادته الكبيرة بتواجد في صفوف الفريق البافاري في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه لا يضع تركيزه سوى على الموسم الجاري، وعلى مشواره مع بايرن ميونخ.

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وقال ليفاندوفيسكي: "يمكنني أن ألعب في أفضل المستويات خلال الفترة المقبلة ولمدة خمس لسبع سنوات أخرى، وفي الوقت الحالي ألعب لبايرن ميونخ، وهو واحد من أفضل فرق العالم، وعندما تلعب لهذا الفريق لا تجد خيارات للانتقال لفريق أفضل".

وأضاف: "كل تركيزي الحالي في الموسم الجاري وكيف تسير الأمور فيه، كما أنني أضع تركيزي على فريقي بايرن ميونخ، ولدي عقد هنا حتى 2021".

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واختتم تصريحاته: "كل شيء يسير بشكل جيد، وأشعر بالرضا هنا، والتواصل بيني وبين النادي يرضيني، أعتقد أنني سأبقى هنا لفترة طويلة".

جدير بالذكر أن ليفاندوفيسكي كان قد أرتبط اسمه في السنوات الماضية بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ والانضمام لريال مدريد أكثر من مرة.