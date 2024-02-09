ليفاندوفسكي : أنا مثل حارس المرمى ومستقبلي محسوم في برشلونة!

تحدث كذلك عن المدرب القادم للنادي الكتالوني

حسم المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي كل التكهنات التي أثيرت مؤخرًا حول رحيله عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صاحب الـ35 سنة خرج في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية للرد على العديد من التساؤلات الخاصة بمصيره وتحديد هوية المدرب الجديد لبرشلونة بعد رحيل تشافي.

البولندي رد على سؤال بخصوص استمراره مع برشلونة وسط شائعات الرحيل قائلًا:"نعم بالطبع، هذا الموسم أيضًا أريد مساعدة الفريق والمدرب، وسيكون أمامنا عشرة أشهر على ما أعتقد للعودة إلى كامب نو، أنتظر بفارغ الصبر للعودة هناك مرة أخرى في الموسم الجديد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مشاكل التحكيم الإسباني:"الوضع برمته ليس مشكلة الحكام، بل في تقنية الفيديو، الأمر لا يسير بشكل مثالي ولكن في النهاية لا يمكننا فعل أي شيء".

رحيل تشافي:"أتفهم قراره، لو كنت لاعبًا أو مدربًا لبرشلونة فإنك تعاني من ضغط كبير، هذا أمر طبيعي، نحن الآن في لحظة صعبة للغاية كلاعبين ونفس الأمر لتشافي الذي يعاني هو وعائلته".

وعن المدرب القادم لبرشلونة وسط ترشيحات بقدوم يورجن كلوب أو هانز فليك أو يوليان ناجلسمان:"هناك العديد من المدربين الرائعين الذين عملت معهم مثل بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي، لكني لا أريد الحديث عن المدرب الجديد الآن، الأهم هو تشافي وما نسعى لتحقيقه هذا الموسم".

وقال ليفاندوفسكي عن إمكانية فوز برشلونة بالدوري هذا الموسم:"أشياء كثيرة يمكن أن تحدث، الآن نحن نبتعد عن جيرونا بـ6 نقاط وريال مدريد بـ8، لكن لدينا العديد من المباريات القادمة، ريال قد يخسر ولذلك علينا أن نلعب بشكل أفضل ونفوز بكل مباراة".

وعن مستواه:"لقد كنت في لحظة صعبة للغاية، لأنه لم تتح لي العديد من الفرص للتسجيل ودفاعيًا استقبلنا الكثير، بالنسبة للمهاجم وحارس المرمى أعتقد أنهما مركزان متشابهان على أرض الملعب، لأنه إذا كان المهاجم يلامس الكرة بشكل أقل لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أسابيع فإنه سيكون أبطأ قليلًا".

وأضاف:"لو أتيحت لك العديد من الفرص لاحقًا بعد هذه الفترة سيكون من الصعب أن تكون مستعدًا، لذلك الأفضل هو أن يكون لديك مبارزات في الملعب مع منافسك حتى تكتسب الصبر والثقة، نحن كفريق واجهتنا العديد من المشاكل مؤخرًا لكننا نعمل لتجاوزها واستعادة ثقتنا".

يذكر أن ليفاندوفسكي نجح في تسجيل 14 هدفًا في 31 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، وتعرض لحملات من الهجوم بسبب هبوط مستواه مقارنة بالموسم الماضي.