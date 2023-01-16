ليفاندوفسكي يكشف عن خطته السحرية مع جافي لاكتساح ريال مدريد!

ثنائية ليفاندوفسكي وجافي تسببت في العديد من الأضرار لريال مدريد!

أوضح روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة خطته مع زميله جافي خلال مواجهة نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد، والتي ساهمت في تتويج البرسا باللقب.

جافي سجل هدف برشلونة الأول من صناعة ليفاندوفسكي، بينما رد الهدية بصناعة الهدف الثاني بتمريرة رائعة إلى البولندي الدولي، وحسم البرسا لقب السوبر الإسباني بالانتصار 3/1 على ريال مدريد.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لقد أخبرت جافي أنه إذا كنا قريبين فيمكننا القيام بأشياء خطيرة في المنطقة الهجومية ونتسبب في أضرار للخصوم".

وأتم: "الفوز باللقب أمر لا يصدق، التحدي الكبير التالي هو الدوري حيث يبقى الجزء الأصعب ونريد الاستمرار في القمة، علينا أن نستمر في الدفع".

الجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف بعد مرور 16 جولة.