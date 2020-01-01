ليفاندوفسكي يعترف: أتمنى عودة الكرة الذهبية

روبرت ليفاندوفسكي يعترف أنه يتمنى عودة الكرة الذهبية هذا العام

اعترف النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي ونجم بايرن ميونخ أنه يتمنى عودة الكرة الذهبية هذا العام بعد الموسم المذهل الذي قدمه رفقة الفريق البافاري.

وقدم ليفاندوفسكي أفضل مستوياته على المستوى الفردي بأرقام استثنائية لم يقدمها من قبل في أي موسم في مسيرته سواء مع بايرن ميونخ أو بوروسيا دورتموند.

أما جماعيًا، فقد كان النجم البولندي أهم عنصر في فريق بايرن ميونخ الذي حقق الثلاثية هذا الموسم بالفوز بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

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وصرح ليفاندوفسكي لموقع 90 دقيقة حول الكرة الذهبية التي تم إلغاؤها هذا العام، حيث قال رأيه في هذه المسألة والذي لا يتفق مع مسألة الإلغاء متمنيًا عودتها من جديد.

وأضاف: "كان الوضع هو نفسه بالنسبة للجميع، لقد قمنا بعمل شاق خلال فترة الإغلاق من أجل الحفاظ على لياقتنا البدنية ومستوانا"

وتابع: "لقد عملنا بشكل شاق من أجل الاستعداد للجزء الثاني من الموسم ما بعد العودة من التوقف، إذا رأيت طوال الموسم ما فعلناه وما فعلته أنا، يجب أن أقول إنه كان موسمًا رائعًا"

وأردف: "بالنسبة للكرة الذهبية آمل أن يتغير شيء ما في الأشهر القليلة المقبلة لأننا، في دوري أبطال أوروبا تغلبنا على كل فريق وكان موسمًا رائعًا بالنسبة لنا"

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يذكر أن ليفاندوفسكي يعد هو المرشح الأول للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2020 في حال عادت الجائرة نظرًا لما قدمه فرديًا وجماعيًا من أداء استثنائي.