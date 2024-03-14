"لا أهتم بهذه الأمور".. ليفاندوفسكي يسخر من الصحافة الإسبانية ويبعث رسالة تحدي لكيليان مبابي

حققنا الهدف المطلوب في برشلونة

حسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الجدل المثار مؤخرًا حول إمكانية رحيله عن النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

ورغم تراجع نتائج برشلونة هذا الموسم، إلا أن ليفاندوفسكي استطاع أن يسجل 19 هدفًا ويصنع 7 لزملائه في 38 مباراة خاضها حتى الآن خلال الموسم، في مختلف المسابقات.

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وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها قناة"Meczyki" عبر موقع "يوتيوب": "لا يوجد أي مجال للمراوغة بكل وضوح، أنا مستمر داخل برشلونة العام المقبل، وكل ما يشاع حول رحيلي غير صحيح".

وأضاف: "الصحافة الإسبانية تتحدث عن رحيلي؟، لا، لم أر ذلك، ربما مقال واحد لصحفي في صحيفة ما، لكن ليس كل الصحافة الإسبانية تتحدث عن ذلك، أنا لا أهتم بهذه الأشياء، وأعرف تمامًا أين سألعب في الموسم المقبل".

وتابع المهاجم البولندي: "بعد موسمين في برشلونة، أصبحت أعرف كيف تسير الصحافة الإسبانية، أحد الصحفيين يكتب شيئًا ما عني وفي اليوم التالي يكتب شيئًا مختلفً تمامًا، لذا أنا لا أتابع ذلك ولا أهتم"

وسئل ليفاندوفكسي عن اقتراب النجم الفرنسي كيليان مبابي من الانضمام إلى ريال مدريد، فرد قائلًا: "لا أعلم هل أتم انتقاله بالفعل للريال أم لا، لذا من الصعب علي أن أعلق، ربما من الأفضل الانتظار عندما يتم تأكيد الخبر بشكل رسمي، دعنا ننتظر، لكن سيكون من الممتع مواجهته في الليجا".

وختم: "في برشلونة نسير الآن بخطوات ثابتة، كان لدينا هدف كبير وهو الوصول إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وقد نجحنا في فعل ذلك".