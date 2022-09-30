ليفاندوفسكي يرشح مدافعًا واعدًا لبرشلونة

البولندي لا يرشح أي مدافع!

رشح البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة مدافعًا واعدًا للانضمام إلى صفوف البلوجرانا من أجل تدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية.

اللاعب هو جاكوب كيويور، زميل ليفاندوفسكي في منتخب بولندا والبالغ من العمر 22 عامًا.

هدف إيطالي إنجليزي

ويعد كيويور الذي ينشط في صفوف سبيزيا الإيطالي من أهم أهداف كل من إي سي ميلان الإيطالي ووست هام الإنجليزي في سوق الانتقالات المقبلة.

انضم كيويور إلى صفوف سبيزيا من فريق زيلينا السلوفاكي في نهاية موسم 2020-2021، وظهر في 31 مباراة بصفوف الفريق في كل المسابقات منها 29 بشكل أساسي خلال موسمين.

ومثل كيويور بولندا في 4 مناسبات وكانت البداية مع رفاق ليفاندوفسكي في يونيو الماضي ضد هولندا في المباراة التي انتهت بتعادل الطرفين بهدفين لكل فريق.

"ليفا" لا يرشح أي مدافع!

ليفاندوفسكي تشارك الملعب في 3 مناسبات مع منتخب بولندا برفقة كيويور، ويبدو أنه يعرف جيدًا أن ترشيحه لبرشلونة سيكون أمرًا مفيدًا للفريق.

كيويور امتلك عرضًا رسميًا بقيمة 12 مليون يورو من وست هام، وكذلك هناك اهتمام واضح بضمه من إي سي ميلان.

المدافع الذي يبلغ طوله 189 سنتيمترًا تكون في مدرسة تيتشي البولندي وانضم إلى ناشئي أندرلخت البلجيكي لمدة عامين قبل أن ينضم إلى نادي زيليزيارني بودبريزوفا السلوفاكي ومنه إلى زيلينا ثم إلى سبيزيا الإيطالي.