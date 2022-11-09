ليفاندوفسكي يدافع عن نفسه: إشارتي كانت لتشافي.. وليس للحكم الذي طردني!

البولندي يخاف عواقب الإقصاء

يبدو أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم برشلونة يخشى من تبعات تلقيه ورقة حمراء أمام أوساسونا ولا يريد ربما أن يرتفع الأمر إلى عقوبة إدارية أخرى في الأيام اللاحقة.

ذلك أن ليفاندوفسكي بعدما تعرض للطرد من المباراة أشار إلى الحكم بما بدا استهزاءً به وهو يغادر، ولكن هذه الإشارة يبدو أنه أسيء تفسيرها.

لقد توجه البولندي بهذه الإشارة إلى تشافي هيرنانديز ليسرد له أن هذه اللقطة التي وقعت تشير إلى شيء دار بينهما فيما سبق.

وقال ليفاندوفسكي على هامش تسلمه لجائزة الكرة الذهبية في حفل حضره تشافي نفسه: "لقد كنت أشير لتشافي لأنه دار بيننا حديث الأسبوع الماضي حول أنني لابد أن أكون أكثر هدوءًا حين أحصل على البطاقة الصفراء، لم أكن أشير إلى الحكم".

ورغم أن ليفاندوفسكي تعرض للطرد في الشوط الأول من عمر مباراة أوساسونا، إلا أن الفريق الكتالوني استطاع الفوز في الأخير 2-1 بعد ريمونتادا على ملعب إل سادار.