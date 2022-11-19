ليفاندوفسكي: عقوبتي مُفرطة ولا أفكر في مواجهة ميسي بكأس العالم

يفضل التركيز أولًا على السعودية والمكسيك

أعرب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، عن شعوره بالغضب تجاه العقوبة الموقعة عليه بسبب طرده أمام أوساسونا بالدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي المتواجد حاليًا مع بولندا في قطر للمشاركة في كأس العالم، تحدث في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية حول عقوبته الأخيرة، وكذلك أبدى رأيه في مواجهة ليونيل ميسي بالمونديال.

وقال المهاجم المخضرم في تصريحاته:"إنها عقوبة مفرطة وشديدة للغاية ومدة الغياب طويلة جدًا".

وعن رفع يده على أنفه للتنديد بالغطرسة مما تسبب في طرده:"الأمر لم يكن كذلك أبدًا، إشارتي كانت للمدرب وليس الحكم، الجميع يعرف ذلك، ولكني عمومًا أثق في قدرة برشلونة على النجاح بهذه المباريات الصعبة في ظل غيابي".

وفي سياق منفصل قال البولندي إن الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإسبانيا هي الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم، وعن مواجهة ميسي بالمونديال رد قائلًا:"لدينا مباراتان قبل مباراة الأرجنتين".

يذكر أن بولندا تقع في المجموعة الرابعة بكأس العالم، وتفتتح مواجهاتها باللعب ضد المكسيك، ثم تلعب ضد السعودية بالجولة الثانية، قبل ختام دور المجموعات أمام الأرجنتين طمحًا في الوصول إلى دور الـ16.