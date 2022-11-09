ليفاندوفسكي: الآن عرفت لماذا يعتبر برشلونة "أكثر من مجرد نادٍ"

وضعية مثالية للبولندي في النادي الكتالوني

تحدث البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة بإشادة واضحة بما يلقاه في النادي الكتالوني على هامش تسلمه جائزة الحذاء الذهبي.

وقال ليفاندوفسكي: "أنا واثق من الأمور ستكون رائعة في العام المقبل، والآن أصبحت أعرف لماذا يعد برشلونة أكثر من مجرد نادٍ، نحن في الطريق السليم، ما حدث أمس (أمام أوساسونا) كان جيدًا هذه المباريات هي التي تظهر رغبتنا في الفوز".

وأضاف: "لقد كان من السهل عليّ أن أقيم هنا وأستقر بفضل زملائي والمدربين، ولكن يتبقى المزيد من العمل لفعله، واصلت العمل عقب موسم طويل، وفي موسم يشهد كأس العالم".

وتلقى ليفاندوفسكي إشادة من أسطورة برشلونة كارليس بويول الذي سلمه الجائزة، والذي قال عن البولندي: "إنه لاعب رائع ومتكامل ونحن محظوظون بامتلاكه في الليجا، برشلونة فعل الكثير ليجلب لاعبًا بهذه الجودة والرغبة رغم وضع معقد كنا فيه، لقد تأقلم سريعًا وأحرز الأهداف، آمل أن نكون هنا العام القادم ونسلمه حذاء ذهبيًا جديدًا".