ليفاندوفسكي: أرقامي ليست الأهم، ولست أسوأ من الموسم الماضي

ليفا يُفسر تراجع عدد أهدافه هذا الموسم مع بايرن ميونيخ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قلل روبيرت ليفاندوفسكي من أهمية أرقامه الخاصة، موضحًا أن تراجعها لا يعني أنه يُقدم موسمًا أسوأ من الماضي.

وأحرز المهاجم البولندي 29 هدفًا وصنع 11 آخرين خلال 35 مباراة رسمية مع بايرن ميونيخ هذا الموسم، لكنه تعرض لانتقادات بالغة بعد مباراة الإياب أمام ليفربول في دوري الأبطال والتي خسرها الفريق وغادر على أثرها البطولة.

ليفا تحدث موجهًَا حديثه لأصحاب الانتقادات "ما يحدث عادة أن الناس تنظر للنتيجة وإن كنت قد سجلت أم لا، لكن دوري اختلف هذا الموسم في الفريق عما كان عليه في الماضي، إحرازي لـ4-5 أهداف زيادة أو أقل ليس هو الأمر المهم".

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أضاف "لقد طوعت مهاراتي لخدمة الفريق بشكل عام، أرقامي ليست الأهم لدي، بل كيف أتحرك على الملعب وكيف ألعب لصالح الفريق، وهذا ربما جعل أهدافي تقل قليلًا، لكنه لا يعني أنني أقدم موسمًا أسوأ".

يُذكر أن بايرن كان قد تعادل ذهابًا مع ليفربول في آنفيلد 0-0، لكنه تعرض لخسارة صادمة على ملعبه ووسط جماهيره في أليانز أرينا بثلاثة أهداف مقابل هدف.