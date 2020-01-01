ليفانتي ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة ليفانتي أمام ريال مدريد لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، والمقامة على ملعب لا سيراميكا..

ليفانتي 0 × 1 ريال مدريد

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46' تقنية الفيديو ترفض احتساب ركلة جزاء لأسينسيو، قرار يبدو صحيحًا للغاية.

بداية الشوط الثاني!

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف، استراحة ونعود في الشوط الثاني.

40' لا جديد يذكر، ريال مدريد يسيطر ولكن من دون خطورة على المرمى وليفانتي لم يظهر أي خطورة أيضًا من أجل التعديل إلا في كرة مارتي.

35' بنزيما يهدر فرصة سهلة للهدف الثاني بعد عرضية رائعة من كاسيميرو له داخل منطقة الستة أمتار ولكن رأسيته أتت في الشباك من الخارج.

30' الفرصة الأخطر لليفانتي حتى الآن، ركنية حوّلها المهجام روجر مارتي برأسه ولكنها ترتطم بالعارضة.. خطيرة للغاية!

21' بنزيما كاد أن يضيف الهدف الثاني بعد انطلاقة من فينيسيوس ثم تمريرة لكنها أتت طويلة نوعًا ما، فتسلمها الفرنسي داخل منطقة الجزاء وسددها ولكن الدفاعات زادت ببسالة عن مرماها وخرجت لركنية.

15' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! فينيسيوس يحرز الهدف الأول لريال مدريد من تسديدة رائعة في الزاوية المستحيلة من داخل منطقة الجزاء.

11' ريال مدريد يسيطر على مجريات المباراة ولكن حتى الآن دفاع ليفانتي متماسك ولا خطورة تذكر

6' تسديدة على هيئة عرضية من فوكيفيتش تمر بجوار مرمى كورتوا بأمتار قليلة.

1' الفرصة الأول الخطيرة لريال مدريد من عرضية أرضية للوكا مودريتش ولكن أخرجها مدافع ليفانتي قبل أن تصل لبنزيما داخل منطقة الستة أمتار.

الآن بداية المباراة! هل يواصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته؟

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

تشكيل ليفانتي:

التشكيل | 4-4-2

آيتور فيرنانديز

كارلوس سليريك - سيرخيو بوستيجو - روبين فيزو - خورخي ميرامون

إنيس باردي - مايكل مالسا - نيكولا فوكيفيتش - خوسيه كامبانا

خوسيه لويس موراليس - روجر مارتي

أما ريال مدريد فهو صاحب المركز الخامس برصيد ٧ نقاط تعادل في مباراة وفاز في مباراتين، وهو يتساوى مع رصيد نادي خيتافي صاحب المركز الثالث ولكن بفارق الأهداف، وكان الريال قد سقط في فخ التعادل فى أولى مبارياته هذا الموسم مما آثار قلق جماهيره ولكنه تمكن من تحقيق الفوز في مبارياته أمام ريال بتيس بنتيجة ٣-٢، وأيضاً أمام بلد الوليد بهدف دون مقابل، وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الليجا انتهت بفوز لو بلانكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى الفريق الأبيض لاستكمال سلسلة الانتصارات وحصد النقاط ليتصدر الجدول.

يحتل الجرانوتاس المركز السادس عشر برصيد ٣ نقاط بفوز وحيد وهزيمتين في الدوري حتى الآن، وكانت آخر مبارياته في الليجا أمام نادي إشبيلية وانتهت بفوز الأخير بهدف وحيد مقابل لا شيء، وكان ليفانتي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، وتمكن من تحقيق الفوز على الملكي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما في الدوري في شهر فبراير الموسم الماضي، ويسعى الفريق لتقديم أداء قوي أمام حامل اللقب والظهور بشكل مشرف يمكنه من المنافسة على الثلاث نقاط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد أمام ليفانتي لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، والمقامة على ملعب لا سيراميكا.