ليس وليد الصدفة .. عداء طويل بين يورجن كلوب والحكم بول تيرني!

أسباب غضب يورجن كلوب من حكم مواجهة توتنهام

عندما اخترق ديوجو جوتا مهاجم ليفربول دفاعات توتنهام وسجل هدف الفوز في الدقيقة 94، ركض يورجن كلوب مدرب الريدز بغضب إلى الحكم الرابع جون بروكس، مما أدى إلى إصابته بقطع في أوتار الركبة من شدة الاحتفال.

بعد المباراة كشف كلوب أن غضبه كان بسبب ارتكاب الحكم بول تيرني خطأ بسيطًا ضد محمد صلاح على بن ديفيز في التحضير لهدف توتنهام الثالث، وعندما طُلب منه شرح غضبه من الحكم الرابع قال كلوب لقناة "سكاي سبورتس": "كيف يمكن أن يرتكب خطأ من محمد صلاح (قبل هدف توتنهام الثالث)؟ لدينا تاريخنا مع بول تيرني، أنا حقًا لا أعرف لماذا هذا الرجل ضدنا؟ لقد قال أنه لا توجد مشاكل ولكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحًا".

وأضاف: "كيف ينظر إليّ؟ لا أفهم ذلك لكن مرة أخرى أمام توتنهام في عام 2021 كان يجب أن يحصل هاري كين على بطاقة حمراء وأنا أحب هذا اللاعب المجنون ولا أريد أن يحصل على بطاقة حمراء، لكن كان يجب طرده حينها من قبل السيد تيرني، وهو ما لم يحدث، إنه أمر صعب حقًا ويصعب فهمه".

تولى تيرني مسؤولية 23 مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي واثنتين في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ يناير 2017 بينما فاز الريدز بسبع من أول ثماني مباريات في الدوري تحت إدارة تييرني، منذ هزيمتهم 2-1 أمام آرسنال، وفي يوليو 2020 حققوا ستة انتصارات فقط من 15.

كانت هناك أيضًا سلسلة من الأحداث السابقة بين يورجن وتيرني، خلال استئناف مسابقة البريميرلييج في يوليو 2020 وسط جائحة كورونا، مع مدرجات الأنفيلد الخاوية في مواجهة بين ليفربول وأستون فيلا، تبادل المدرب الألماني حديثًا مع الحكم ظهر صداه مسموعًا في ميكروفونات الملعب، حينما قال تيرني لكلوب عندما اعترض على أحد الكرات: "لقد فاتني ذلك يورجن أنا مثل اللاعبين، سأرتكب أخطاء فاتني ذلك وانتهى الأمر".

وجاءت مواجهة أخرى بين الثنائي خلال تعادل مثير 2-2 مع توتنهام في ديسمبر 2021 عندما واجه كلوب تيرني وقال إنه "ليس لدي مشكلة مع أي حكام ما عدا أنت فقط".