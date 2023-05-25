"ليس وقتكن" .. فضيحة في أياكس بسبب فريق الكرة النسائية!

أياكس تورط في اتهام بتجاهل فريق السيدات رغم إنجازه..

رفض نادي أياكس تكريمًا علنيًا لفريق السيدات الذي فاز بلقب الدوري الهولندي لموسم 2022-23 لأول مرة منذ خمس سنوات، بسبب عدم وجود أجواء احتفالية في النادي بالنظر إلى الكارثة الرياضية التي يعيشها فريق الرجال هذا الموسم.

صحيفة "NU" الهولندية أكدت أن فيمكي هالسيما، عمدة أمستردام، عرضت على أياكس استضافة فريق السيدات يوم الإثنين المقبل في إحدى مناطق المدينة للاحتفال بفوزهن بلقب الدوري، لكن أياكس الذي كان موافقًا في البداية تراجع عن ذلك ورفض الطلب.

ومن بين الأسباب العديدة المقدمة لرفض التكريم، أشار متحدث باسم النادي إلى حقيقة فوز الفريق باللقب منذ السابع من مايو، الأمر الذي يزيل "الزخم" من الاحتفال.

وهناك توقعات بأن تكون مشاركة الجمهور في الاحتفال مخيبة للآمال، وأياكس يرى أن ذلك ليس جيدًا لصورة فريق السيدات في أياكس، ويرى النادي أنه ليس من الحكمة المضي قدمًا في الاحتفال المقرر يوم الإثنين لأنه لن يكون علامة جيدة لنساء أياكس أو قاعدة المشجعين.

أياكس أوضح أن عدم وجود أجواء احتفالية حول النادي بشكل عام بسبب الأداء الضعيف لفريق الرجال هذا الموسم، وعدم اليقين بشأن مدرب الفريق الجديد يلعب دوره أيضًا في الأمر.

وقالت كابتن أياكس للسيدات شيريدا سبيتس بعد ذلك الاجتماع مع هالسيما، عندما تم الإعلان عن خطة الاحتفال بفوزهن في الأماكن العامة: "إذا حصل الرجال على احتفالية عندما يكونون أبطالًا، فعندئذ يجب أن نحصل على واحدة أيضًا".

لكن نادي المشجعين الرئيسي لأياكس يعارض هو الآخر هذه الفكرة بشكل قاطع، حيث أكد أن المشاعر السائدة بين المشجعين حول الكارثة الرياضية لهذا الموسم لا تسمح بإجراء تجارب مثل الاحتفال المقترح لفريق السيدات.