"ليس هناك شيئًا لأقوله" .. كلوب يُعلق على غضب محمد صلاح أمام تشيلسي

هدى عزيز
Mohamed Salah Liverpool 2023-24Getty
محمد صلاحيورجن كلوبليفربولالدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب يتحدث عن واقعة غضب محمد صلاح أمام البلوز.

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على غضب محمد صلاح عقب استبداله أمام تشيلسي في قمة الجولة الاولى بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الريدز سقطوا في فخ التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف أمام البلوز، في المباراة الافتتاحية بالبريميرلييج، حيث سجل صلاح هدفًا في الدقيقة 29 قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

ويُعد الحدث الأبرز في المباراة هو تغيير صلاح في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، حيث بدا الدولي المصري غاضبًا بشدة بسبب هذا التغيير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال كلوب في تصريحاته قبل مواجهة بورنموث: "لقد مضى على ذلك، أسبوع كامل ومنذ ذلك الحين تدرب بشكل رائع، وآمل أن يأخذ ذلك للمباراة، عدا ذلك ليس هناك شيء لقوله ولم يحدث أي شيء منذ ذلك الحين".

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة بورنموث غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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