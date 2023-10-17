"هو ليس نجم الجزائر!" .. رياض محرز يدفع جمال بلماضي للانفجار

محترف الأهلي السعودي يثير الجدل في الجزائر..

حالة كبيرة من التوتر في الوسط الجزائري بعد التعادل بالأمس أمام مصر، دفعت جمال بلماضي؛ المدير الفني لمحاربي الصحراء، للانفعال خلال المؤتمر الصحفي، على إحدى الصحفيين.

محاربو الصحراء تعادلوا بصعوبة أمام الفراعنة، الذين خاضوا ساعة كاملة من اللقاء بعشرة لاعبين فقط إثر طرد ظهيرهم محمد هاني في الدقيقة 27، إذ انتهى اللقاء بنتيجة 1-1 بعد هدف إسلام سليماني في الوقت القاتل.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، وجه أحد الصحفيين سؤاله للمدرب عن تراجع مستوى رياض محرز؛ قائد المنتخب ومحترف الأهلي السعودي، ليثور عليه بلماضي غضبًا..

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بلماضي رد، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "النهار": "لماذا اخترتم محرز بالتحديد؟، هناك 18 لاعبًا وأنت تقول أنه نجم المنتخب الوطني، أنا في الأساس لا أحب وصف رياض بالنجم".

وأضاف: "لماذا من بين كافة اللاعبين اخترتم رياض فقط؟!، عمومًا لن أجيب على هذا السؤال، وسأترك لكم التقييم".