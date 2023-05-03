ليس ميسي فقط.. "عشرة عمر" الأرجنتيني يقترب من الدوري السعودي!

لا يبدو ليونيل ميسي فقط هو المرشح الوحيد للذهاب إلى الدوري السعودي من بين رموز برشلونة التاريخيين، فلاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس أقرب إلى الدوري السعودي من أي وقت مضى.
لكن يظل الدوري السعودي احتمالًا، فيما يبقى الاحتمال الآخر هو الاستمرار مع برشلونة.
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صحيفة "موندو ديبورتيفو" أفادت بأن بوسكيتس سيتخذ قراره الأخير خلال أسبوع، وسيبلغ به المدرب تشافي وإدارة برشلونة.
اللقاء الذي جمع بين بوسكيتس وجوردي ألبا وليونيل ميسي في برشلونة اتفق فيه ثلاثتهم على المقابلات العملية في المستقبل.
كان الدوري السعودي خيارًا مطروحًا بالنسبة لبوسكيتس، لكن الآن اتضحت الرؤية أكثر، إما الاستمرار في برشلونة أو تجربة جديدة في السعودية.
ويبدو كل من الهلال والنصر عازمين على الحصول على خدمات بوسكيتس، أحد أهم المحاور في العالم.
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