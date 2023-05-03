ليس ميسي فقط.. "عشرة عمر" الأرجنتيني يقترب من الدوري السعودي!

أحمد مجديأحمد مجدي
|
GER ONLY Barcelona Frenkie de Jong Ansu Fati Sergio Busquets Robert Lewandowskiimago images
دوري روشن السعوديانتقالاتالهلالالنصرليونيل ميسيسيرجيو بوسكيتس

امتداد برشلوني في دوري روشن؟

لا يبدو ليونيل ميسي فقط هو المرشح الوحيد للذهاب إلى الدوري السعودي من بين رموز برشلونة التاريخيين، فلاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس أقرب إلى الدوري السعودي من أي وقت مضى.

لكن يظل الدوري السعودي احتمالًا، فيما يبقى الاحتمال الآخر هو الاستمرار مع برشلونة.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد


Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أفادت بأن بوسكيتس سيتخذ قراره الأخير خلال أسبوع، وسيبلغ به المدرب تشافي وإدارة برشلونة.

اللقاء الذي جمع بين بوسكيتس وجوردي ألبا وليونيل ميسي في برشلونة اتفق فيه ثلاثتهم على المقابلات العملية في المستقبل.

كان الدوري السعودي خيارًا مطروحًا بالنسبة لبوسكيتس، لكن الآن اتضحت الرؤية أكثر، إما الاستمرار في برشلونة أو تجربة جديدة في السعودية.

ويبدو كل من الهلال والنصر عازمين على الحصول على خدمات بوسكيتس، أحد أهم المحاور في العالم.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

511165 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
511165 الأصوات

اختيارات المحررين