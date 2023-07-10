ليس من رباعي القمة حتى! نادٍ سعودي يرفض ضم موسى ماريجا

قصة ماريجا مع الهلال انتهت

لم يعد هناك مجالًا للتكهنات .. لقد انتهت قصة الهلال مع مهاجمه المالي موسى ماريجا بعدما استبعده المدرب الجديد جورج جيسوس من معسكر النمسا وأمر بعودته إلى الرياض.

المدرب البرتغالي فاجأ الجميع يوم أمس باستبعاد اللاعب من المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، وقد بدأ الحديث عن أسباب انضباطية تقف خلف الأمر حتى اتضحت الصورة تمامًا.

صحيفة الرياضية أكدت مساء أمس أن السبب خلف عودة ماريجا للرياض هو عدم قناعة جيسوس بقدراته الفنية وحاجته للاعب آخر يُناسب أكثر النهج التكتيكي الذي ينوي اتباعه مع الهلال.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أشارت صباح اليوم إلى أن وكلاء صاحب الـ32 عامًا عرضوه على نادي الخليج الذي نجا بأعجوبة من الهبوط لدوري يلو الموسم الماضي.

رد الخليج كان صادمًا، حيث رفض التعاقد مع ماريجا والسبب راتبه الكبير والمقدر بـ7 ملايين يورو.

يُشار إلى أن الرياضية أوضحت أن ماريجا سيتدرب منفردًا في الرياض حتى تحسم الإدارة الهلالية مستقبله مع الفريق، سواء بالانتقال أو فسخ العقد بالتراضي.