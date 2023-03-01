ليس من الهلال .. ليونيل ميسي يتلقى أول عرض "مليوني" سعودي

هل نرى ميسي مع فريق سعودي آخر غير الهلال؟

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أول العروض من المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأصبح الدوري السعودي للمحترفين يستهدف ضم أفضل نجوم العالم خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح نادي النصر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلًا عن الصحفي جوان فونتس، إلى أن نادي الاتحاد الذي يُشرف على تدريبه البرتغالي نونو سانتو، قدم بالفعل عرضًا إلى ليونيل ميسي الذي لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن العرض قيمته 94 مليون دولار في الموسم الواحد، حيث تم التواصل بالفعل مع الدائرة المقربة من ميسي لاستطلاع رأيه في فكرة الانضمام إلى فريق الاتحاد.

جاء ذلك على الرغم من الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية، عن رغبة نادي الهلال في ضم ليونيل ميسي خلال الصيف القادم، لينافسه الاتحاد بعرض مادي ضخم.