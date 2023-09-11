ليس مع ليفربول ولا دورتموند .. كلوب: هذا هو النجاح الأكبر في مسيرتي!

دوري أبطال أوروبا ليس النجاح الأكبر في مسيرة كلوب.

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن النجاح الأكبر في مسيرته والتي تضمنت لقب دوري أبطال أوروبا ولقبين من الدوري الألماني ولقبًا من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب خلال زيارة لماينز في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كانت الظروف سيئة للغاية، لدرجة أنه لم يتوقع أحدًا أن ذلك ممكنًا، لكننا واصلنا المسار وحققنا ذلك، لاحقًا فزت بألقاب أكثر أهمية، ولكن أيضًا لأنه كان لدي فرق أفضل تحت تصرفي، وظروف أفضل، والمزيد من المال، بالنسبة لي صعود فريق ماينز إلى الدرجة الأولى من الدوري الألماني في عام 2004 هو النجاح الأكبر في مسيرتي".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالشكل الذي تبدو عليه الأمور من الخارج، بل بما تشعر به حيال ذلك".

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كما ذكر كلوب أنه صعد مع لاعبين كانت مسيرتهم تقريبًا قد انتهت وأنه منحهم فرصة ثانية في ماينز.

بدأ كلوب مسيرته كمدرب في ماينز ومن ثم قاد بروسيا دورتموند، حيث فاز بلقبي دوري ألماني وكأس ألمانيا، كما قاد دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2013.

وفي عام 2015، انضم كلوب إلى ليفربول وحقق نجاحات كبيرة، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019 ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020 وكأس إنجلترا في عام 2022، وعلى الرغم من هذه الإنجازات، يعتبر أن تجربته مع ماينز كانت أهم إنجاز شخصي بالنسبة له.