"ليس مصابًا ونفتقد للتركيز".. فليك يكشف سبب استبعاد ليفاندوفسكي أمام مايوركا

ماذا قال المدرب الألماني؟

كشف الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، سبب غياب هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي عن التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مايوركا، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وقال فليك، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد لعب روبرت الكثير من الدقائق، ومن الضروري أن يرتاح".

وأضاف: "لدينا مباراة كبيرة يوم السبت ضد ريال بيتيس، وأخرى مهمة في الأسبوع المقبل ضد دورتموند في دوري الأبطال، أعتقد أنه من الجيد له أن يستريح".

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وتطرق إلى أهمية مباراة الليلة: "يجب أن نفوز بهذه المواجهة، أعتقد أننا نلعب بشكل جيد، لكن في النهاية نفتقد 5% إضافية من التركيز، نحتاج إلى مزيد من التركيز في اللحظات الحاسمة، ليس فقط لتسجيل الأهداف، ولكن أيضًا للدفاع".

ورغم استبعاد ليفاندوفسكي، عاد إلى تشكيلة برشلونة الأساسية 3 لاعبين مهمين هم "لامين يامال وداني أولمو وكاسادو"، الذين غابوا عن التشكيل الأساسي في مباراة لاس بالماس الأخيرة.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز من أجل إنهاء سلسلة نتائجه السلبية في الليجا مؤخرًا، رغم أنه يحتل صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على ريال مدريد صاحب الوصافة، لكن الميرنجي يملك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.