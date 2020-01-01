ليس مصابًا؟ مورينيو يعلن موعدًا مبكرًا لجاهزية بيل

يبدو أن انطلاقته مع توتنهام ستكون أسرع من المعلن

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إن الموعد المنتظر لمشاركة جاريث بيل في أولى مبارياته مع الفريق سيكون مبكرًا عمّا أعلن بعد انضمامه.

وكان بيل قد عاد إلى توتنهام بعد 7 سنوات من رحيله إلى ريال مدريد مطلع الأسبوع الحالي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة عام واحد فقط أملًا في استعادة نفسه من جديد.

ولكن بعد انضمامه إلى صفوف توتنهام أعلن أنه مصاب على مستوى الركبة وسيغيب شهرًا عن الملاعب قبل أن يكون جاهزًا للمشاركة مع النادي اللندني.

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وقال مورينيو إنه لا يعرف بالتحديد الموعد الذي سيكون فيه جاريث بيل جاهزًا بنسبة 100%، ولكنه رجح أن يحدث ذلك بعد نهاية التوقف الدولي القادم مباشرة أي في منتصف أكتوبر.

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن دوافعه عالية ولديه رغبة كبيرة في إثبات نفسه، إنه سعيد جدًا لكونه مع النادي الذي يعشقه، إنه سعيد جدًا باللعب معنا ونحن كذلك"

وتابع: "وعندما يكون لدى اللاعب هذا الدافع والرغبة في العودة، يمكنك في كثير من الأحيان تقصير فترة التعافي من الإصابة، يمكنك تقليل فترة استعادة اللياقة والاستعداد للعب"

وأكد: "نحن أكثر من سعداء لوجوده ومساعدته على العودة إلى المستوى الذي جعله أحد أفضل اللاعبين في العالم، هو يستطيع أن يعود إلى المكانة التي كان عليها في الماضي"

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يذكر أن جاريث بيل قد أصبح عبئًا على ريال مدريد في الفترة الأخيرة بسبب أزماته مع المدرب زين الدين زيدان وافتقاده للرغبة في ممارسة كرة القدم.