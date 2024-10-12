"ليس مرضًا خطيرًا".. رسالة طمأنة من الركراكي بشأن إصابة مزراوي!

متى يعود؟

بعث وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، رسالة مطمئنة بشأن موعد عودة نصير مزراوي، لاعب مانشستر يونايتد للتدريبات، بعد تعرضه لأزمات صحية مؤخرًا.

وخضع مزراوي لعملية جراحية مؤخرًا، بعد أن اشتكى من عدم انتظام في ضربات القلب.

وكان النجم المغربي قد أصيب بفيروس كورونا عقب مشاركته في كأس العالم 2022 بقطر، ما تسبب له في مضاعفات بالقلب، وغاب إثرها عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

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ونقلت صحيفة "ديلي ميل"، عن الركراكي، إن "مزراوي لن يغيب طويلًا عن الملاعب، بل سيعود في نوفمبر المقبل، إذ لا يعاني من مرض خطير، والإجراء الطبي كان بسيطًا وناجحًا، وحالة اللاعب طبيعية نسبيًا".

وانتقل مزراوي إلى مانشستر يونايتد مقابل 17 مليون إسترليني، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، في الميركاتو الصيفي الماضي، علمًا بأنه شارك في جميع مباريات النادي الإنجليزي بالبريميرليج حتى الآن.