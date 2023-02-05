ليس محمد صلاح .. لن تصدق من هو هداف ليفربول منذ كأس العالم!

دخل مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي في حالة من السخرية من وضعية الفريق، وذلك بعد اكتشاف هداف "الريدز" في الدوري الإنجليزي منذ العودة من منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ليفربول واصل مستواه الكارثي في عام 2023، وذلك بعدما خسر أمام وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة يوم السبت، في مباراة الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

ولم يجمع فريق المدرب الألماني يورجن كلوب سوى نقطة واحدة من آخر أربع مباريات في الدوري، ويتأخر بفارق 11 نقطة عن المربع الذهبي.

ليفربول لم يسجل لأكثر من خمس ساعات في الدوري الإنجليزي، وذلك منذ هدف أليكس أوكسلايد تشامبرلين في مرمى برينتفورد في الثاني من يناير الماضي، وبشكل عام، سجل ليفربول ستة أهداف فقط منذ عودة منافسات الدوري الإنجليزي بعد توقف بطولة كأس العالم 2022.

ويعني ذلك أن هداف ليفربول منذ العودة من كأس العالم في الواقع هو فاوت فاس مدافع نادي ليستر سيتي، الذي سجل هدفين في مرمى فريقه في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفليد" أواخر ديسمبر الماضي.

هذه الإحصائية ربما تسلط الضوء على مشاكل ليفربول الهجومية في الوقت الحالي، حيث لا يُصدق المشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الانهيار الذي يعيشه "الريدز".

ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية ردود الفعل على هذه الإحصائية، حيث كتب أحد الجماهير تعليقًا عليها: "لقد انتهينا بالفعل"، فيما أضاف آخر: "هذا محرج للغاية".

فيما كتب ثالث ساخرًا: "تعاقد مثالي"، وكتب رابع: "فاس هو هداف ليفربول برصيد هدفين بعد العودة من كأس العالم".

ويبدو أن الأمور لن تكون أسهل على فريق المدرب يورجن كلوب، حيث سيواجه ثلاث مباريات من العيار الثقيل، بداية من إيفرتون، ثم نيوكاسل، ويليها ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بينما سيكون على "الريدز" استضافة مانشستر يونايتد مطلع الشهر المقبل.