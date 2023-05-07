ليس ليونيل ميسي .. النصر يستهدف التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

هل ينجح النصر في خطف نجم باريس من بيكهام؟

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اقتربنا من انطلاق سوق الانتقالات الصيفي في دوري روشن للمحترفين، وهو السوق الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر، بعدما فجر نادي النصر ثورة انتقالات نارية في الشتاء الماضي، بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وبلا شك ستستهدف جميع أندية دوري روشن للمحترفين التعاقد مع أفضل النجوم العالميين، من أجل تدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، يمتلك عرضين حاليًا، من أجل اختيار بينهما خلال الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن العرض الأول من جانب نادي النصر الذي يضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأما عن العرض الثاني الذي وصل له، فهو من فريق صديقه الإنجليزي ديفيد بيكهام إنتر ميامي الأمريكي.

ولم يكن النصر أول فريق سعودي يستهدف لاعبًا في باريس سان جيرمان، حيث يرغب غريمه الهلال في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الآخر.

Shahid