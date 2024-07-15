ليس لديه أصدقاء.. إعلان بيلينجهام يثير الجدل في إنجلترا بعد خسارة اليورو

حالة غضب بسبب إعلان بيلينجهام وإنجلترا...

أثار جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، الجدل وحالة من الغضب بين الجمهور الإنجليزي، بعد خروج إعلان للاعب مع شركة "أديداس" للملابس والأدوات الرياضية.

وأنتجت الشركة الرياضية، إعلانًا يظهر فيه بيلينجهام، وفرانك لامبارد، وديفيد بيكهام، لبطولة يورو 2024، ويظهر فيه جود على أنه منقذ المنتخب الإنجليزي، مما تسبب في حالة غضب واسعة.

وبالرغم من حالة النجاح التي حققها الإعلان، إلا صحيفة "ذا أثليتك" نشرت تقريرًا تفيد فيه بأن هناك حالة من الغضب من الإعلان، بسبب تصويره كأنه يدور حول رجل واحد فقط في المنتخب، وهذا ما يتناقض مع العمل الجماعي الذي يقوم به كل أفراد المنتخب الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن بيلينجهام صاحب الـ 21 عامًا، لا يتمتع بعلاقة قوية بين صفوف منتخب إنجلترا، ولكنه قريب للغاية من أرنولد لاعب ليفربول، فقط.

جدير بالذكر أن بيلينجهام، لم يتمكن من انقاذ الأمه واسعادها في بطولة يورو 2024، كما جاء في الإعلان إذ خسر المنتخب الإنجليزي اللقب في المباراة النهائية على يد إسبانيا بهدفين مقابل هدف.