ليس كرة السلة فقط.. هواية جديدة لجريزمان في نيوكاسل ولكنها تنتهي بخسارة!

جريزمان لديه العديد من الأشياء التي يحبها خارج كرة القدم

شاهد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان هزيمة جديدة، ولكن ليس في كرة القدم بل على مستوى سباقات الخيول!.

جريزمان هو مالك للجواد رائع يشارك في سباقات الخيل بمدينة نيوكاسل، هذا الجواد يدعى "هوكينج".

جريزمان حضر بنفسه إلى نيوكاسل رغم بدء جولة جديدة هذا الأسبوع في الدوري الإسباني، ليشاهد ما الذي سيحرزه "هوكينج".

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حقق "هوكينج" المركز الثالث في السباق الذي نظم بمدينة نيوكاسل، ودر على المهاجم الفرنسي ما قيمته 275 ألف جنيه إسترليني بشكل عام.

هناك لقاء يوم الجمعة القادم في "جوسفورث بارك" سيضمن لجريزمان حصد 100 ألف جنيه إسترليني إضافية، في حال تمكن "هوكينج" من تحقيق نتيجة إيجابية في السباق.

ويملك جريزمان اهتمامات رياضية عديدة خارج نطاق لعبته الأولى كرة القدم، فهو من المشاهدين الشغوفين لكرة السلة أيضًا إلى جانب احترافه ملكية خيول السباقات.