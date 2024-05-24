ليس كأس الملك .. علي البليهي يكشف عن الهدف القادم لنادي الهلال!

البليهي يكشف عن أهداف الزعيم

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كشف علي البليهي مدافع نادي الهلال، عن الهدف القادم لناديه، بعد تحقيق الفوز على الطائي في دوري روشن السعودي، مؤكدًا على أنه ليس كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وحقق الهلال الفوز على الطائي بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 33 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال البليهي عقب المباراة خلال تصريحات لقناة SSC: "مبروك للجماهير وأتمنى التوفيق لنادي الطائي، ومازال أمامنا مباراة لتحقيق البطولة دون أي خسارة، وهذا أحد أهدافنا وإن شاء الله نفوز المباراة القادمة".

وبعد سؤاله عن الاستعدادات لمواجهة النصر بنهائي كأس الملك، قال البليهي: "هدفنا الآن الفوز أمام الوحدة، وبعدها سيكون كأس الملك هو هدفنا القادم".

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وأنهى البليهي حديثه عن ضغط المباريات، حيث قال: "هذه ضريبة أن تكون لاعبًا في الهلال، وإن شاء الله نحقق كأس الملك، بعد الفوز على الوحدة".

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