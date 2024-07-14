ليس كأس العالم.. دي ماريا: أمر واحد حسب صراع الأفضل بين ميسي وكريستيانو!

الأمر محسوم بين الثنائي..

قارن الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم بنفيكا البرتغالي، بين مواطنه ليونيل ميسي وزميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

ويستعد دي ماريا لمزاملة ميسي في مباراة حاسمة بنهائي كوبا أمريكا أمام منتخب كولومبيا، فجر غد الإثنين، بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما توجا معًا بلقبي الكوبا 2021 وكأس العالم 2022.

وقال دي ماريا، في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "ميسي ورونالدو يمتلكان عقلية لا تفكر سوى في الفوز فقط، لكن الأمر محسوم بشأن من الأفضل".

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وأضاف: "الأفضل هو من يملك أكبر عدد من الكرات الذهبية، ميسي لديه 8 كرات مقابل 5 لكريستيانو، لذلك بالنسبة لي هناك فارق بين الثنائي".

وختم دي ماريا: "بعد أن كانا على رأس لاعبي النخبة لسنوات عديدة، لا يزال يتم الحديث عنهما في جميع أنحاء العالم، رغم وجودهما في أمريكا والسعودية. لقد ساهمت المنافسة بينهما في أن يحبهما الجميع".