ليس فقط مبابي.. ريال مدريد يخطط لهدف اخر من باريس!

ضجة كبيرة أحدثها قرار النجم الفرنسي..

فجر الصحفي سانتي أونا مفاجأة حول شخص آخر يحتمل أن يذهب إلى ريال مدريد برفقة كيليان مبابي في الصيف المقبل.

أونا أكد عبر مصادره أن لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، سيستغل علاقته الطيبة مع مبابي والتي أدت به إلى القدوم لباريس سان جيرمان في الذهاب لريال مدريد.

أونا يؤكد أن ريال مدريد يريد استطلاع الأمور حول كامبوس، من أجل تقديم خطة رياضية متكاملة تليق بوصول مبابي المرتقب.

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ويبدو أن الأمور إن سارت على هذا النحو فسيكون ذلك بطلب من مبابي، الذي يثق كثيرًا في كامبوس ويؤمن بقدراته على التخطيط لكرة القدم.

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وكان مبابي قد أخطر إدارة نادي باريس سان جيرمان بأنه لن يكتب عقدًا جديدًا رفقة الفريق الباريسي لما بعد الصيف الجاري، وودع زملاءه بشكل واضح في غرف الملابس.

لكن إلى الآن لم يبدر تصريح رسمي من مبابي أو ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو أي جهة حول أن ناديه المقبل سيكون عملاق إسبانيا، رغم أن هذا معروف ضمنيًا للجميع.