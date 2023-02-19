ليس فقط مانشستر يونايتد.. قطر تستهدف شراء عملاق لندني

شهية القطريين على شراء الأندية الإنجليزية مفتوحة ولن تتوقف عند مانشستر يونايتد

يبدو أن الشهية القطرية على شراء أندية كرة القدم تحديدًا الإنجليزية "مفتوحة" ولن تتوقف عند تقدمهم بعرض لشراء مانشستر يونايتد؛ فتوتنهام أيضًا في الحسبان.

وأعلن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني تقدمه بعرض لشراء نادي مانشستر يونايتد الذي يعرضه مُلاكه عائلة جليزرز الأمريكية للبيع.

لكن بحسب صحيفة "التايمز" فإن حتى إتمام صفقة شراء مانشستر يونايتد بالنسبة للقطريين لن تمنعهم من التقدم بعرض للاستثمار وشراء نادي توتنهام.

مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية التي تملك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تدرس إمكانية شراء توتنهام وتنوي التقدم بعرض لمُلاكه للاستحواذ على النادي اللندني.

وبرز اسم رجل الأعمال الإيراني الأمريكي جام النجفي الذي يبدو مهتمًا بالاستحواذ على توتنهام مقابل 3.75 مليون دولار رغم ترديد ملاك توتنهام عدم نيتهم البيع.

وتتبع مجموعة قطر للاستثمارات حاليًا نهج توسيع قاعدة أنديتها حول العالم مع شراء 21.67% من أسهم نادي براجا البرتغالي أكتوبر الماضي. وترى المجموعة أن توتنهام سيكون استثمارًا مربحًا لها خاصة مع ملعب الفريق الجديد المتطور.