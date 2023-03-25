ليس فقط مارادونا.. الاتحاد الأرجنتيني يخلد اسم ميسي بوضعه على مركز تدريب

الاتحاد الأرجنتيني يكرم ميسي بعد الفوز بكأس العالم

كرم الاتحاد الأرجنتيني، النجم ليونيل ميسي، بوضع اسمه على أحد مراكز التدريب، تكريمًا لجهوده، بعد الفوز بكأس العالم.

ونجح منتخب الأرجنتين، في الفوز بكأس العالم، بعد تغلبه على نظيره الفرنسي، بركلات الترجيح.

وكشف رئيس الاتحاد الأرجنتيني، كلاوديو تابيا، عبر حسابه على تويتر، عن تسميه مركز التدريب الذي قاد فيه منتخب التانجو، مباراة بنما الودية، أنه سيعرف باسم ليونيل ميسي.

حيث قال:" عشنا يومًا تاريخيًا في كاسا دي إيزيزا، والذي سيُعاد تسميته اعتبارًا من اليوم، باسم ليونيل أندريس ميسي، تكريماً لأفضل لاعب في العالم".

بعد الفوز على بنما،مساء الخميس، بهدفين، سجل ميسي أحدهما، احتفل النجم الأرجنتيني، بتسجيله 800 هدف في مسيرته في تلك المباراة.

الجدير بالذكر أن، يستعد المنتخب الأرجنتيني، لمباراة ودية أخرى، أمام كوراساو، مساء الإثنين، أثناء التوقف الدولي الحالي.