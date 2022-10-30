ليس فقط الصليهم .. النصر بصدد تجديد عقد لاعب المنتخب السعودي

النصر يُرتب أوراقه قبل استئناف الدوري السعودي

تُحاول إدارة النصر ترتيب أوراق الفريق قبل استئناف دوري روشن السعودي المتوقف حاليًا لاستعداد ومشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022، وضمن هذا الإطار تعمل حاليًا على تجديد عقود عدد من اللاعبين.

كان الإعلام قد تحدث مؤخرًا عن سعي النادي العاصمي لتجديد عقد نجم وسطه عبد المجيد الصليهم الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد أوضح موقع كووورة أن العقد الجديد سيمتد لـ3 سنوات وسيكون بنفس المزايا المالية للعقد الحالي.

وأوضح كووورة أن الصليهم ليس اللاعب السعودي الوحيد الذي تسعى الإدارة النصراوية لتجديد عقده، بل كذلك زميله حارس المرمى أمين بخاري والمتواجد مع المنتخب السعودي حاليًا في معسكره في أبو ظبي بعد استدعائه بواسطة المدرب هيرفي رينارد عقب إصابة فواز القرني وخروجه من الحسابات.

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الإدارة في النادي الأصفر تنتظر عودة بخاري من المنتخب السعودي لتبدأ معه مفاوضات تجديد عقده لثلاث سنوات أيضًا وبطلب مباشر من المدرب رودي جارسيا، فيما من المتوقع حسب كووورة الإعلان رسميًا عن تجديد عقد الصليهم قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية.

يُذكر أن النصر يتواجد ثانيًا في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب في الصدارة.