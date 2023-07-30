ليس فقط الصرامة مع كريستيانو رونالدو .. أسرار إريك تين هاج التي حسنت مانشستر يونايتد

الكشف عن الأسرار التي ساهمت في تحسن مانشستر يونايتد تحت قيادة الهولندي إريك تين هاج..

طرأت العديد من التغييرات على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ تولى الهولندي إريك تين هاج قيادة "الشياطين الحمر" فنيًا في بداية موسم 2022-2023.

البداية كانت بتعامله الصارم مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمشاكل العديدة بين الثنائي، والتي أدت في نهاية المطاف إلى رحيل "صاروخ ماديرا" عن ملعب "أولد ترافورد" في نوفمبر 2022، ليعلن في يناير الماضي انتقاله رسميًا إلى نادي النصر السعودي.

موقع "manchester evening news" الإنجليزي، والمهتم بأخبار المدينة العريقة، كشف عن العديد من التفاصيل المثيرة التي تغيرت في مانشستر يونايتد منذ وصول تين هاج إلى النادي، وساهمت في تحسين الفريق بشكل ملحوظ، فرديًا وجماعيًا.

التقرير كشف عن إصرار تين هاج على التعاقد مع الطاهي عمر مزيان، الرئيس السابق لطهاة منتخب إنجلترا، ليشرف على التغذية الخاصة بلاعبي مانشستر يونايتد.

وحسب التقرير، فإن مزيان يحظى بشعبية كبيرة بين اللاعبين الذين لاحظوا بالفعل تحسن جودة الطعام منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد، ومن الناحية النفسية، فإن قوائم الطعام التي يقدمها مزيان قدمت حافزًا للاعبين في جولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

مزيان يسافر دائمًا قبل الفريق بيوم واحد لضمان أن يكون الطعام على أعلى مستوى قبل وصولهم، بالإضافة إلى تحديد استراتيجية تغذية خاصة فردية لكل لاعب.

التقرير أشار إلى أن مزيان قدم تنوعًا متزايدًا في وجبات اللاعبين، مع التركيز على النضارة والمكونات عالية الجودة، وأصبح يحظى بالفعل بثقة اللاعبين الذين أصبحوا يتذوقون أطعمة كانوا يتجنبونها سابقًا.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد استثمر مانشستر يونايتد بشكل أكبر في تقنيات الوقاية من الإصابات منذ وصول تين هاج إلى الفريق، وأصبح هناك تقييم مفصل لعمل اللاعبين على مدار يومي وأسبوعي وشهري خلال الموسم.

وإلى جانب ذلك، فقد قرر مانشستر يونايتد أن يضع أجهزة استشعار على عضلات اللاعبين، مما يمنح الجهاز الفني إمكانية قراءة مستوى الإجهاد في عضلات اللاعبين، وبالتالي تجنب الإصابات.

الأرقام تؤكد أن زيادة الاستثمار في الطاقم الطبي والعلاج الطبيعي والتغذية قد بدأت تؤتي ثمارها في مانشستر يونايتد، حيث زادت كثافة التدريب تحت قيادة تين هاج، وأن اللاعبين أصبحوا أقوى للتعامل مع الصعوبات.

الجزء الأخير من التقرير أكد أن تين هاج يواصل إصراره على القواعد الصارمة للملابس أثناء تنقل الفريق، حيث يتعين على اللاعبين والموظفين ارتداء مجموعة التدريب أو الملابس الترفيهية المناسبة، وصولًا إلى لون الجوارب التي يستخدمها الجميع، من أجل ظهور الفريق بمظهر متناسق.