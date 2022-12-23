ليس فقط البرتغال .. البرازيل تفاوض مورينيو!

هل يرحل البرتغالي عن روما؟

تحدثت أنباء قادمة من إيطاليا عن اهتمام من البرازيل بتعيين مدرب روما جوزيه مورينيو لتدريب المنتخب البرازيلي خلفاً للمغادر تيتي.

تيتي رحل عن تدريب السامبا عقب خروج الفريق من ربع نهائي مونديال قطر على كرواتيا بركلات الترجيح، وتم ربط عدة اسماء عالمية مثل بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي بقيادة البرازيل.

وقالت "Republica" إن وسيط للاتحاد البرازيلي سيتحرك من ساو باولو نحو إيطاليا من أجل التفاوض مع مورينيو ومعرفة موقفه من تدريب البلاد.

وارتبط مدرب روما مؤخراً بتدريب منتخب آخر هو بلاده البرتغال عقب رحيل فرناندو سانتوش أيضاً عن قيادة الفريق عقب مونديال قطر 2022.

وذكر تقرير الجريدة الإيطالية أن استمرار مورينيو في روما حتى 2024 ونهاية عقده ليس مضموناً في ظل عدم رضاه عن خطط إدارة الفريق، وطموحات الفريق ولاعبيه.