"ليس شرطًا أن تكون مدربًا" .. خطة جديدة من القادسية لخطف مورينيو بعد العروض التركية!

ملف مورينيو مع القادسية يحتوي على الكثير من المفاجآت..

SHAHID

أثبت نادي القادسية جديته في التمسك بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل تولي منصب في النادي خلال المرحلة المُقبلة.

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المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو تمت إقالته من تدريب روما الإيطالي، في يناير الماضي، وكان المدرب قريبًا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة نادي الشباب، فيما أبدى مسؤولو القادسية، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع (سبيشال وان)، خاصة بعد الصعود إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل، بينما ارتبط اسم المدرب برغبة ناديي فنربخشة وبيشكتاش التركيين في التعاقد معه.

وأفادت شبكة Talksport بأن مورينيو التقى ببعض الشخصيات الكبرى في شركة أرامكو السعودية، المالكة لنادي القادسية، حيث يجري محادثات مباشرة مع مسؤولي النادي هذا الأسبوع.

وفي حالة عدم قبول منصب المدير الفني لفريق الكرة، فمن المتوقع أن تتقدم شركة أرامكو بعرض للتعاقد مع مورينيو في دور إداري أو استراتيجي أو سفير للشركة.

وكان مورينيو قد صرّح في وقت سابق، أثناء تواجده مع نادي روما، بأنه سيعمل بالتأكيد في المملكة في مرحلة ما من مسيرته المهنية، مضيفًا أن الأبواب مفتوحة أمامه، ويريد أن يشعر بالتطور هناك.

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وضمن القادسية تأهله رسميًا إلى دوري روشن السعودي، كما توج بلقب دوري يلو للدرجة الأولى، حيث يتصدر جدول الترتيب العام، برصيد 70 نقطة، مع تبقي جولة على نهاية الموسم، ليتأهل مع الخلود والعروبة إلى المحترفين في الموسم المقبل.

SHAHID