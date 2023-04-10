ليس سعوديًا ولا إماراتيًا.. اهتمام عربي بشراء إنتر

أعادت شركة إنفستكورب خطة الاستحواذ على نادي إنتر الإيطالي؛ وهي الخطة التي إن اكتملت فسيكون النيراتزوري آخر الأندية المملوكة لشركات من الشرق الأوسط.
وذكرت صحيفة " Il Sole 24 Ore" المالية الإيطالية أخبارًا عن خطة إنفستكورب وهي تقارير عززتها ميديل إيست إيكونومي.
وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن إنفستكورب – من أكبر شركات الشرق الأوسط لإدارة الأصول البديلة ومتأسسة في البحرين- تولي اهتمامًا للاستحواذ على إنتر منذ نهاية السنة الماضية بعد شراء مجموعة ريد بيرد نادي ميلان الذي ارتبط اسم إنفستكورب سابقًا بها.
وتحاول إنفسكتورب حاليًا إنشاء تحالف من المستثمرين في البحرين لتمويل شراء إنتر المملوك لعائلة زهانج الصينية منذ استحواذها على أغلبية أسهمه في 2016.
ويُعتقد أن إنفستكورب تنوي جمع من 545 مليون دولار إلى 654 مليون دولار للاستحواذ على النادي الإيطالي وإتمام عملية الشراء.
وتملك عدد من الشركات والصناديق السيادية العربية أندية أوروبية أشهرهم مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ونيوكاسل.
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