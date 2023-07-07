ليس ريال مدريد .. كيليان مبابي يُفضل الانتقال إلى هذا النادي في الدوري الإنجليزي!

مبابي يختار وجهته القادمة

بعد ريال مدريد وليفربول اقتران اسم آرسنال مؤخرًا بكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مع وجود أقوايل كثيرة حول مستقبله الغامض.

وبحسب صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية لم يتقدم ليفربول بأي عرض لضم مبابي، حيث أن أي حركة من هذا القبيل ببساطة تتعارض مع خطط النادي في سوق الانتقالات.

وأشار التقرير إلى أن مبابي في حالة رغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم من الأيام، سيختار الجانرز بسبب إعجابه بتطور فريق ميكيل أرتيتا، وخوض تحدى إعادة النادي إلى منصة التتويج بالدوري بعد غياب منذ 2003.

ريال مدريد هو النادي الأقرب للحصول على مبابي، لكن تدور الأزمة حول رغبة باريس سان جيرمان في بيعه هذا الصيف في حالة عدم موافقته على تجديد عقده، حيث لا ينوي النادي خسارته مجانًا في الصيف القادم.

في المقابل يرفض اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الرحيل هذا الصيق حتى لا يخسر مكافآة الولاء المقدرة بنحو 80 ميلون يورو.