ليس ريال مدريد .. النصر هو المذنب الحقيقي في حرمان ليفربول من "مكافآت" ساديو ماني

الفريق الإنجليزي كان يأمل في الاستفادة ماليًا من النجم السنغالي

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لم يتأهل ليفربول للنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بعد خروجه من المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم الماضي، لكنه كان يأمل في تحقيق استفادة مالية طفيفة من مهاجمه السابق ساديو ماني.

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صفقة انتقال المهاجم السنغالي من فريقه الإنجليزي إلى بايرن ميونخ صيف 2022 تضمنت بندًا ينص على حصول ليفربول على مكافآت مالية حال تُوج البافاري بلقب دوري أبطال أوروبا خلال مدة العقد الممتد إلى 3 سنوات، تلك المكافأة هي نسبة من مبلغ 2.6 مليون جنيه أسترليني.

البعض قد يظن أن ريال مدريد حرم ليفربول من تلك المكافأة المالية بتفوقه على بايرن ميونخ وإخراجه إياه من دوري الأبطال، حيث تعادل معه ذهابًا في نصف النهائي 2-2 وهزمه إيابًا مساء أمس 2-1 في العاصمة الإسبانية، لكن تلك ليست الحقيقة.

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الحقيقة أن النصر السعودي هو المذنب الحقيقي في حرمان الريدز من الاستفادة المالية من مهاجمه السابق، وذلك حين قال بشراء ماني من بايرن ميونخ الصيف الماضي، إذ أصبح بند المكافآت لاغيًا تمامًا برحيل اللاعب إلى دوري روشن السعودي.

يُشار إلى أن ماني تُوج مع بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني في موسمه الأول، وقد استفاد ليفربول من ذلك ماليًا.

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