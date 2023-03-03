ليس رونالدو فقط.. ديبالا ليوفنتوس: ادفعوا راتبي وإلا سألجأ للقضاء!

الكوارث تنهال على رأس السيدة العجوز!

يفكر باولو ديبالا نجم روما في اتخاذ إجراء قانوني ضد نادي يوفنتوس فريقه السابق بسبب عدم دفع مستحقاته المادية المتأخرة لدى السيدة العجوز، على غرار مشكلة كريستيانو رونالدو مع البيانكونيري والذي يطالب بحوالي 19 مليون يورو كمستحقات متأخرة.

المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 29 عامًا رحل عن يوفنتوس بعد سبع سنوات مع البيانكونيري بعد فشله في الاتفاق على عقد جديد، لينضم إلى روما.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية يدين يوفنتوس بأكثر من ثلاث ملايين يورو كمستحقات متأخرة للاعب الأرجنتيني.

وصرح ديبالا قائلًا: "لا أتذكر متى تم دفع راتبي، لكنني أعرف أن يوفنتوس لا يزال مدينًا لي بالمال".

وأضاف: "عندما توصلنا إلى الاتفاقية علمت أنه إذا كنت جددت عقدي، فسوف أتلقى المزيد من المال في الأشهر التالية، ولكن إذا غادرت كان عليهم الدفع على الفور".

وواصل: "أعلم أن يوفنتوس لديه الفرصة الأخيرة للدفع لي في أبريل 2023 إذا لم يفعلوا ذلك، فسيقوم المحامي بتقديم شكوى لكنني أريد تجنب هذا السيناريو لا أريد مقاضاة يوفنتوس".

وذكر التقرير الإيطالي أن لوكا فيراري محامي ديبالا، قدم بالفعل طلبًا رسميًا للحصول على الأموال المستحقة وكذلك طلب التعويض.

وأضاف ديبالا: "هذا ليس ما أطلبه كل ما أريده هو راتبي المستحق".