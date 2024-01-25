ليس روبياليس وحده .. متهم جديد يظهر في قضية "قبلة هيرموسو"!

دائرة الاتهام تتسع

اقترح فرانسيسكو دي خورخي قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، محاكمة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني المُقال في قضية القبلة الشهيرة لجيني هيرموسو.

روبياليس صدم عشاق كرة القدم بجميع أنحاء العالم، بعد تقبليه لهيرموسو على منصة تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات العام الماضي، وهي اللقطة التي تسببت في طرده من منصبه.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن قاضي محاكمة هيرموسو اعتبر روبياليس مُذنبًا لأن القبلة التي أعطاها للاعبة إسبانيا لم تكن بالتراضي، مشيرًا إلى أنه تصرف بطريقة أحادية ومفاجئة.

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وفي سياق متصل أشارت وكالة "Europa Press" إن القاضي ندد بالضغوط التي تعرضت لها اللاعبة وجعلتها تعيش حالة من القلق والتوتر.

واقترح كذلك إرسال المدير الرياضي لمنتخب الرجال ألبرت لوك والمدرب السابق لسيدات إسبانيا خورخي فيلدا ومدير التسويق السابق للاتحاد روبين ريفيرا للمحاكمة، بسبب ضغطهم على اللاعبة للتصريح بأن القبلة تمت بالتراضي.

وطالب كذلك بإخطار مكتب المدعي العام والمتهمين بالقرار حتى يتمكنوا من طلب بدء محاكمة شفهية أو صياغة وثيقة اتهام في غضون عشرة أيام.

جدير بالذكر أن المدرب السابق لسيدات إسبانيا خورخي فيلدا، ترك منصبه بالفريق بسبب هذه الواقعة وتوجه إلى تدريب منتخب الكرة النسائية في المغرب.