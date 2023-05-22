ليس دي يونج فقط.. مانشستر يونايتد يهدد برشلونة بخطف نجم آخر!

مانشستر يونايتد يهدد برشلونة بخطف نجومه!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن نادي مانشستر يونايتد يريد بناء مشروع كبير يساعده على العودة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويرغب إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد في التعاقد مع العديد من النجوم خلال الفترة المقبلة للمنافسة على البطولات.

ووفقًا لصحيفة "El País" فإن نجمي فريق برشلونة فرانكي دي يونج، ورونالد أراوخو، دخلوا دائرة اهتمام مانشستر يونايتد وسيحاول النادي الإنجليزي ضمهما بأي ثمن.

ويريد تين هاج، تحقيق التوازن في خط الوسط وتحسين الأداء من خلال ضم نجمي برشلونة، ولكن رغبة اللاعبين هو الاستمرار مع برشلونة، حيث جدد أراوخو عقده مع برشلونة وينتظر تسجيل عقده الجديد بعد موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة برشلونة للموسم المقبل، بالإضافة لاقتراب دي يونج من تجديد عقده.

وتابعت الصحيفة، أن تين هاج يريد حاليًا التعاقد مع مهاجم مميز، والمرشحون الثلاثة هم فيكتور أوسيمين نجم نابولي، وهاري كين نجم توتنهام، ودوشان فلهوفيتش لاعب يوفنتوس.

ورغم صعوبة الأمر إلا أن مانشستر يونايتد يثق في قدرته على إقناع توتنهام بالسماح لهاري كين بالرحيل إلى الأبد، وسيقدم يونايتد أيضًا عرضًا للحصول على كينغسلي كومان نجم بايرن ميونخ.