ليس خيار تشافي المفضل .. تفاصيل اتفاق برشلونة مع جواو كانسيلو!

برشلونة أصبح على مقربة من إتمام التعاقد مع جواو كانسيلو..

يعمل نادي برشلونة الإسباني على قدم وساق من أجل إتمام التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو ظهير نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية 2023.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن مفاجأة سارة لجمهور برشلونة في ذلك الصدد، حيث أكدت أن الاتفاق بين "البلوجرانا" والظهير البرتغالي مكتمل، حيث وافق كانسيلو بالفعل على راتب أقل بكثير مما يتقاضاه مع مانشستر سيتي.

التقرير أشار إلى أن مانشستر سيتي لا يريد استمرار كانسيلو في صفوفه، ولذلك فإنه منفتح على أي خيارات تخص رحيله، خاصة مع رغبة البرتغالي الدولي في الانتقال إلى برشلونة، مع رغبة تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" في ضمه.

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لكن في ظل أزمة برشلونة المالية، وعدم قدرته على تلبية مطالب مانشستر سيتي المادية للتخلي عن كانسيلو بصورة مباشرة أو تضمين بند شراء إلزامي في العرض، فإن الحل الوحيد هو الاتفاق على صفقة إعارة مع خيار الشراء، ويعمل الناديان على التوصل إلى صيغة مناسبة.

ويأتي كل ذلك على الرغم من أن تشافي كان يفضل التعاقد مع الظهير الأرجنتيني خوان فويث لاعب فياريال، لكن ناديه لا يريد التفاوض من الأساس للتخلي عنه، وهو ما زاد من تفضيل خيار ضم كانسيلو.

تعاقد برشلونة مع اللاعب البرتغالي أصبح ممكنًا للغاية، حيث أن تشافي متحمس للعمل مع كانسيلو، رغم كل الحديث عن سلوكه السلبي في غرفة الملابس خلال الفترة الماضية.