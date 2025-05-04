سيشهد هذا الصيف حقبة جديدة لريال مدريد، ومن المتوقع أن يؤدي وصول مدرب جديد إلى زيادة عدد الانتقالات.

في الأيام الأخيرة، تم اتخاذ قرارات لتحسين مركز معين كان في حاجة ماسة إلى ذلك في صفوف ريال مدريد عقب مشاكل الموسم الحالي.

في الأسابيع الأخيرة، تعرض ريال مدريد لثلاث إصابات في مركز الظهير الأيسر. غاب إدواردو كامافينجا عن بقية الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة. وفي الأيام الأخيرة، انضم إليه في غرفة العلاج فيرلاند ميندي وديفيد ألابا، اللذان لن يلعبا أيضًا قبل كأس العالم للأندية على أقرب تقدير.

وبالتالي، سيكون فران جارسيا الظهير الأيسر الوحيد لكارلو أنشيلوتي في المباريات الأخيرة من الدوري الإسباني. ونظرًا لأن لاعب رايو فايكانو السابق لم يتم اختياره للمباريات الكبرى، فإن الثقة في خدماته واضحة.

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نظرًا لهذا الواقع، وسجل ميندي الضعيف في الإصابات، أفاد موقع Relevo أن ريال مدريد قرر التعاقد مع ظهير أيسر جديد هذا الصيف، على الرغم من قرار سابق اعتبره غير ضروري.

فيما يتعلق بالخيارات المتاحة، يفكر ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب السابق ثيو هيرنانديز. لكن وفقًا للمادة نفسها، يبدو أن هناك اسمين أكثر وضوحًا في الوقت الحالي: ميجيل جوتيريز وألفارو كاريراس.

يمكن لريال مدريد التعاقد مع جوتيريز مرة أخرى مقابل مبلغ زهيد قدره 8 ملايين يورو، وفقًا لشرط إعادة الشراء المنصوص عليه في عقده مع جيرونا. كاريراس، لاعب بنفيكا، يحظى أيضًا بتقدير كبير، على الرغم من أنه سيكلف أكثر بكثير.

يبقى أن نرى من سيختار ريال مدريد. من الواضح أن مركز الظهير الأيسر كان يجب معالجته هذا الصيف، ولذا يجب أن يكون الاختيار صائبًا من قبل الجهاز الفني للنادي.