ليس توريس فقط.. برشلونة يريد ثلاثة لاعبين آخرين من سيتي

أصبح من المنتظر أن يعلن نادي برشلونة الإسباني خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة تعاقده رسميًا مع فيران توريس جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

لكن يبدو أن النادي الكتالوني لن يتوقف عن تمشيط السوق بحثًا عن تعزيزات تسمح له بالتغلب على الوضع الصعب الذي يمر به الفريق في الدوري الإسباني، والقتال من أجل كأس ملك إسبانيا وبطولة الدوري الأوروبي.

ويعد الأوروجوياني إدينسون كافاني واحد من بين أوفر المرشحين حظًا للانتقال إلى برشلونة، لكن مجلس إدارة النادي الكتالوني مفتون بنموذج مانشستر سيتي، لدرجة رغبته في التعاقد مع ثلاثة لاعبين آخرين من النادي الإنجليزي.

من هم اللاعبون الذين يرغب برشلونة في ضمهم من مانشستر سيتي؟

وحسب شبكة "يورو سبورت" فإن العلاقة بين مانشستر سيتي وبرشلونة رائعة للغاية، وهو الأمر الذي سهل انتقال فيران توريس إلى النادي الكتالوني، ولم يولد حالة من التوتر بين الناديين.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة سأل مانشستر سيتي في الأيام الأخيرة عن وضعية ثلاثة لاعبين آخرين، هم رحيم ستيرلينج، وبرناردو سيلفا، وجواو كانسيلو.

ويثير الثلاثي إعجاب الأمانة الفنية في نادي برشلونة، وهو ما جعل الاتصالات تبدأ في محاولة لضم أحدهم على أقل تقدير.

لماذا يريد برشلونة ضم الثلاثي؟

وحسب التقرير، فإن برشلونة يرى أن اللاعبين الثلاثة لديهم القدرة على مساعدة الفريق في استعادة فلسفته واللعب بالطريقة التي ميزت "البلوجرانا" في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، فإن وضع برشلونة الاقتصادي يعد أمرًا بالغ الأهمية، وعليهم تحليل كل عملية بالتفصيل.

وبطبيعة الحال، فإن اللاعبين الثلاثة المذكورين لن يكونوا في متناول الجميع بأي شكل من الأشكال.

ما هو وضع اللاعبين الثلاثة في مانشستر سيتي؟

انتقل برناردو سيلفا من لاعب مسموح برحيله في الصيف الماضي إلى أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبذلك، فإن سعر سيكون في متناول عدد قليل جدًا من الأندية، ومانشستر سيتي لا يريد التنازل عنه.

أما كانسيلو، والذي يعد لاعبًا أساسيًا في خطط جوارديولا، وتطور مستواه بشكل ملحوظ على مدى الأشهر الماضية، وضعه مشابه تمامًا لوضع برناردو سيلفا.

في حين أن ستيرلينج هو الهدف الأسهل نظريًا، رغم راتبه المرتفع، بالنظر إلى رغبته في الرحيل، إلا أنه عاد للعب أساسيًا في المباريات الأخيرة مع مانشستر سيتي.

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