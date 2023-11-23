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ليس تاليسكا .. عملاق تركيا يخطط للتعاقد مع محترف النصر

أحمد فرهود
Nassr Abdulelah Al-Amri 2023-2024Getty
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محترف النصر قد ينتقل إلى الدوري التركي في الميركاتو الشتوي القادم

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يخطط جلطة سراي التركي؛ للتعاقد مع أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير "2024".

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النصر قرر الحفاظ على جميع محترفيه الأجانب، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مع احتمالية إجراء تغيير واحد فقط؛ حسب أكثر من مصدر محلي.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "Sabah" التركية، عن رغبة قوية من نادي جلطة سراي، في التعاقد مع النجم الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان النصر.

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وأوضحت الصحيفة، أن العملاق التركي سيراقب وضع فوفانا، حتى موعد فتح باب الانتقالات الشتوية؛ وذلك بعد وصول معلومات إلى الإدارة، بأن اللاعب غير سعيد مع قلعة العالمي.

وأشارت إلى أن النجم الإيفواري ويلفريد زاها، يلعب دورًا كبيرًا؛ لإقناع مواطنه فوفانا، بالانضمام إليه في صفوف جلطة سراي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

جدير بالذكر أن جلطة سراي، حاول في الفترة الماضية، التعاقد مع البرازيلي المتألق أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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