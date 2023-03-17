ليس بينها كريستيانو رونالدو .. "3 أسباب تُرشح النصر لإمطار مرمى أبها بالأهداف"

النصر يُواجه أبها مساء غدٍ السبت في مرسول بارك

توقع الناقد الرياضي سلطان اللحياني إحراز النصر لعديد الأهداف خلال مواجهة أبها في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي مساء غدٍ السبت على ملعب مرسول بارك بالرياض.

النصر خسر اللقاء الأخير في الدوري أمام الاتحاد في جدة وقد فقد صدارة جدول الترتيب بناءً على ذلك لمنافسه، وذلك قبل أن يُداوي جراحه بالفوز على أبها 3-1 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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اللحياني أبرز 3 أسباب تجعل اللقاء سهلًا جدًا على النصر، إحداها متعلق به وهو اكتمال صفوفه وخاصة عودة نجمه تاليسكا وجاهزيته التامة لبدء اللقاء.

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وأضاف "أبها باعتقادي سيُعاني بشدة أمام النصر، لسببين الأول غياب نجمه صالح العمري والثاني ضعف دفاعه، بجانب سبب ثالث يتعلق بالنصر وهو اكتمال صفوفه وعودة تاليسكا ولويز جوستافو".

أتم "أبها قد يحد من قوة النصر بالتكتل الدفاعي وزيادة اللاعبين في وسط الملعب والضغط على لاعبي النصر لمنع تقدم الظهيرين ولاعبي الوسط من التقدم لدعم الهجوم، لكن يبقى ذلك صعبًا جدًا لأن النصر متفوق بشكل كامل على أبها والمباراة الأخيرة خير دليل، لذا اللقاء أقرب للنصر وهو مرشح لإحراز العديد من الأهداف خاصة بعد عودة تاليسكا".

يُشار إلى أن النصر يتواجد ثانيًا في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد في الصدارة.