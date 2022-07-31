ليس بيانيتش .. الدوري السعودي يخلص برشلونة من لاعب جديد

عرض سعودي ضخم لضم لنجم برشلونة

يمتلك مارتين برايثوايت لاعب برشلونة عدد من العروض العربية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وينوى اللاعب الدنماركي الرحيل عن برشلونة هذا الصيف بصورة نهائية، حيث رفض الانتقال إلى الدوري الإنجليزي مثلما كان يخطط النادي، من أجل الحصول على أموال من صفقة بيعه أو إعاراته.

ويخطط اللاعب لفسخ تعاقده مع برشلونة حيث يمتلك العديد من العروض، ويضع الأولوية للبقاء داخل إسبانيا، ويفضل اللاعب الانتقال إلى أحد أندية العاصمة الإسبانية مدريد، وعرض خدماته على رايو فاييكانو أو خيتافي.

برايثوايت على رادار الدوري السعودي

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية شهدت الساعات الماضية تطورًا كبيرًا في مستقبل اللاعب، بعد وصول عرض ضخم من أحد أندية المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

ولم تذكر الصحيفة الإسبانية في تقريرها إسم النادي الذي يستهدف التعاقد مع اللاعب الدنماركي الدولي.

وأشار التقرير إلى أن برايثوايت سيفكر في مستقبله بعد فسخ عقده مع البرسا، والذي سيكلف النادي خسائر كبيرة، بعد التعاقد معه من ليجانيس مقابل 18 مليون يورو.