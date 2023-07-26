ليس بديل سيرجيو بوسكيتس .. برشلونة يكشف عن رقم إلكاي جوندوجان!

برشلونة كشف عن أرقام اللاعبين الجديدة خلال موسم 2023-2024.

أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي عن أرقام لاعبيه في موسم 2023-2024، سواء الوافدون الجدد على النادي الكتالوني، أو اللاعبين القدامى في الفريق ممن تغيرت أرقام قمصانهم.

البداية كانت من الألماني إلكاي جوندوجان القادم من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي حصل على الرقم 14، أحد الأرقام المميزة في تاريخ برشلونة، وليس كما كان من المتوقع أن يحمل القميص رقم 5، الذي كان يرتديه الأسطورة سيرجيو بوسكيتس.

رقم بوسكيتس سينتقل، وبشكل مفاجئ، إلى إينييغو مارتينيز المدافع الجديد للفريق الكتالوني، فيما سيحصل لاعب الوسط أوريول روميو على الرقم 18 بعد رحيل جوردي ألبا.

فيما سيحمل أليخاندرو بالدي الظهير الأيسر الرقم 3 في الموسم المقبل، بعدما تم تسجيله بالفعل مع الفريق الأول، فيما سيعود جافي إلى ارتداء القميص رقم 6 من جديد.

ومن المنتظر أن يظهر لاعبو برشلونة بالأرقام الجديدة بداية من مواجهة آرسنال الإنجليزي الودية، التي تقام فجر الخميس.