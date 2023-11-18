ليس بالأخطاء هذه المرة .. أزمة جديدة في مانشستر يونايتد بسبب أونانا

الأمور تزداد صعوبة في التوقف الدولي

تسبب الحارس الكاميروني أندريه أونانا في زيادة المشاكل في مانشستر يونايتد، بعد تعرضه للإصابة خلال تأدية الواجب الدولي مع بلاده.

أونانا خرج قبل أقل من عشر دقائق على نهاية المباراة التي فازت فيها الكاميرون على مووريشيوس بنتيجة 3/0 في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشوهد حارس الشياطين الحمر وهو يعرج خلال خروجه بسبب شعوره بعدم الراحة، ليخلق بذلك أزمة للمدرب إريك تين هاج الذي يعاني من قائمة طويلة من الإصابات بعد إضافة كل من راسموس هويلند وكريستيان إريكسن للمصابين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إصابة أونانا ليست المشكلة الوحيدة التي واجهها مانشستر أمس، الجمعة، حيث أجبر ماركوس راشفورد كذلك على الخروج خلال فوز إنجلترا مع مالطا بسبب اصطدامه مع زميله ترنت آرنولد.

ومن غير الواضح حتى الآن موقف أونانا من الظهور مع الكاميرون أمام ليبيا في يوم الثلاثاء القادم، وبطبيعة الحال لم تتضح الصورة قبل مواجهة مانشستر مع إيفرتون يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري.