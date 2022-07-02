ليس الهلال .. وجهة غريبة لعبد الرحمن غريب بعد هبوط الأهلي

مشاكل الأهلي بعد الهبوط بدأت بالفعل

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن الوجهة الأقرب لعبد الرحمن غريب نجم الأهلي الذي تأكد عدم استمراره مع الفريق الموسم القادم بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

الجناح الموهوب ارتبط طويلًا بالانتقال لأحد الثلاثي الكبير وخاصة الهلال، لكنه بات على أعتاب الانضمام لفريق آخر تمامًا قد يُمثل مفاجأة للعديد.

ما هي وجهة عبد الرحمن غريب القادمة؟

الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم، أفادت أن غريب بات قريبًا من الانتقال إلى نادي الوحدة على سبيل الإعارة لموسم واحد، بعدما أبلغ اللاعب الإدارة الأهلاوية برفضه اللعب في دوري يلو ورغبته الاستمرار في دوري المحترفين الموسم القادم.

الوحدة لا يستهدف غريب فقط من الأهلي، لكنه بات قريبًا كذلك من التعاقد مع حسين المقهوي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه الجداوي بنهاية الموسم المنقضي حديثًا.

الوحدة كان قد هبط لدوري يلو بنهاية موسم 2020-2021 لكنه عاد سريعًا بعد موسم واحد، إذ سيتواجد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2022-2023.

ماذا قدم غريب مع الأهلي هذا الموسم؟

غريب قد يُوصف بجانب إزجان أليوسكي بأنهما الحسنة الوحيدة في موسم الأهلي المخيب والمحبط للغاية، حيث قدم أداءً كبيرًا في عديد المباريات لكنه لم يستطع "التصفيق" وحده وإنقاذ فريقه من المصير الأسود الذي آل إليه بإنهاء الموسم في المركز الـ15 والهبوط لدوري الدرجة الأولى.

صاحب الـ25 عامًا لعب 29 مباراة مع الأهلي في الدوري السعودي ترك خلالها بصمته على 9 أهداف، بإحراز 4 وصناعة 5.

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